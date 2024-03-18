В социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) подвергли резкой критике призыв украинского президента Владимира Зеленского к странам Европейского союза о «предотвращении хаоса».

По словам одного из комментаторов, Украина проигрывает на поле боя, ежедневно теряя убитыми и раненными сотни своих граждан из-за «преступных действий украинского президента Зеленского». Он призвал простых украинцев перестать надеяться на вступление Украины в НАТО и ЕС, поскольку это невозможно.

Еще один пользователь отметил, что западные страны резко сократили поставки артиллерийских боеприпасов на Украину, поэтому в скором времени линия фронта просто рухнет и наступит «тотальное поражение Киева».

«Сдавайся!», – написал один из пользователей соцсети.

Еще один комментатор выразил надежду, что украинского президента скоро посадят и будут судить, как военного преступника. При этом большая часть пользователей соцсети X сошлась во мнении, что только полная капитуляция Киева поможет сохранить жизни простых украинцев.