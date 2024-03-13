После раздачи «Оскаров» американская поп-дива Мадонна посетила тематическую вечеринку, на которой не удержалась от очередной эпатажной выходки.

65-летняя певица пришла на вечеринку в белоснежном парике явно не из этой эпохи. Она облачилась в корсет, в котором выступала на сцене два десятка лет назад. А чтобы сразу осадить всех желающих задать ей вопросы, не расставалась с табличкой. На ней певица написала текст, которым призвала оставить ее в покое, потому что она устала.

На звездной вечеринке были замечены Тейлор Свифт, Трэвис Келси, Сальма Хайек и многие другие популярные люди. Мадонна не устояла перед возможностью сняться рядом с Киллианом Мерфи, исполнителем роли американского «отца» ядерной бомбы в драме «Опенгеймер». Эта картина К. Нолана взяла в этом году сразу семь «Оскаров», в том числе была признана лучшим фильмом.