Находясь в отпуске, участник специальной военной операции Амур Кызыл-Тас одним из первых прибыл на место аварии на Шагонарской ТЭЦ, чтобы помочь в ликвидации ее последствий. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале главы Тувы Владислава Ховалыга.

«Только узнав о ЧС, бросив домашние дела, сразу поехал туда. Когда теплоснабжение восстановят, планирует незамедлительно поехать в зону специальной военной операции», – написал Ховалыг.

По словам главы республики, во время инспекции по ликвидации последствий аварии на Шагонарской ТЭЦ он познакомился с вернувшимся из зоны спецоперации бойцом, участвовавшего в восстановительных работах. Амур Кызыл-Тас до отбытия в зону СВО проработал более 20 лет на Шагоранской ТЭЦ.

Мужчина начал работать электриком на тепловой электростанции, впоследствии дойдя до должности начальника котельной. После завершения спецоперации Кызыл-Тас планирует вернуться на свое прежнее рабочее место.