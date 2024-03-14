При движении в воздушном пространстве вблизи Калининграда у правительственного борта Британии отключилась навигация, сообщили репортеры The Daily Telergraph.

Известно, что на бизнес-джете Dassault 900LX находился министр обороны Британии Г. Шэппс, а также делегация репортеров. 13 марта они направлялись в Польшу. Проблемы с навигацией возникли в момент, когда самолет пролетал вблизи границ Калининградской области.

Проблема с навигационной системой возникала как при полете в Польшу, так и на обратном пути. Пилоты потеряли доступ к GPS на 30 минут. Одновременно отключился Wi-Fi. Заволновавшегося британского министра успокоили, что бизнес-джету ничто не угрожает.

Данный «инцидент» репортеры издания напрямую связали с «секретностью Калининграда», а также российско-украинским конфликтом. Отмечается, что подобные сбои в GPS угрожают безопасности гражданских лайнеров. При этом в статье действия России названы «крайне безответственными».