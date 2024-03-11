Крупный и хорошо вооруженный отряд ВСУ пытался прорваться через границу в Белгородской области, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил, что целью наступления, которое в итоге оказалось провалившейся авантюрой, было информационный шум и попытка срыва выборов президента России.

Для атаки на стык Сумской и Харьковской области был направлен украинский спецназ «Артан». Отряд вооружили пятью танками, боевыми машинами пехоты, РСЗО и САУ. Также в распоряжении ДРГ были пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

Противника обнаружили в заснеженной лесополосе российские пограничники. После этого осталось дождаться, пока враг начнет формировать боевые порядки. Затем ВС РФ открыли огонь и уничтожили 5 танков, несколько БМП и пикапов, 1 самоходную артиллерийскую установку и две РСЗО. Также ликвидировано не менее 70 боевиков ВСУ.

Удары по противнику наносились ракетами «Искандер», авиабомбами с модулем планирования и коррекции, а также дронами «Ланцет». В результате операция Главного управления разведки Украины провалилась.