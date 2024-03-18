При помощи беспилотника-разведчика «Скат», оснащенного тепловизором, российские бойцы обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня Vampire. Ее расчет готовился к новой атаке на мирных жителей Белгородской области.

Выпускаемый на Ижевском авиазаводе Скат-350М в ходе ведения разведки заметил прибывшую на позицию в Харьковской области РСЗО Vampire. Ее расчет готовился в очередной атаке на Белгородскую область. Оператор «Ската» оперативно передал координаты, которые позволили нанести точный удар. В результате – вражеская ракетная система стала непригодна для ведения огня. Среди украинских ракетчиков есть убитые и раненые.

По данным концерна «Калашников», дрон-разведчик обнаружил вражескую РСЗО уже в конце допустимого времени полета, но это не стало помехой для передачи координат и благополучного возвращения на базу. В зоне проведения СВО Скат-350М демонстрирует высокую надежность и эффективность, имея улучшенные аэродинамические параметры, крыло повышенной прочности, качественные элементы управления.