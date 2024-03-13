С начала специальной военной операции ни разу не возникало необходимости в применении тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом президент России Владимир Путин сообщил в эфире канала «Россия 1» в интервью ведущему Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — заявил российский лидер.

Киселев поинтересовался, означает ли этом, что мысль о применении ТЯО вообще не приходила в голову главе государства.

«Нет, а зачем?», – подчеркнул Путин.

Напомним, об интервью президента РФ Киселев сообщил 12 марта. Он заявил, что глава государства намеревается «расставить все точки над i» относительно специальной военной операции, а также оценить очередные вызовы для России со стороны Запада.