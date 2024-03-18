Уверенно победивший на выборах президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, определяющих будущее страны. В числе приоритетов он назвал выполнение всех задач специальной военной операции, а также создание санитарной зоны с Украиной для предотвращения обстрелов мирных регионов РФ.

Также глава государства заявил, что все предатели России понесут ответственность за свои действия. К ним будут относиться как к противнику с оружием в зоне боевых действий, несмотря на отсутствие в действующем законодательстве такого наказания, как смертная казнь.

Путин в очередной раз подчеркнул, что РФ готова к мирным переговорам. При этом он не исключил вооруженное противостояние с НАТО в случае его прямой агрессии против России.

Среди других заявление – увеличение количества женщин в органах власти и отсутствие каких-либо предпочтений у Москвы на выборах президента Соединенных Штатов.