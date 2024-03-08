Новым кандидатом в верхнюю палату парламента Индии стала Судха Мурти, которая является матерью Акшаты Мурти, супруги британского премьера Риши Сунака.

Кандидатуру нового парламентария предложила президент страны Драупади Мурму. Ее поддержал индийский премьер Нарендра Моди. Он напомнил о больших заслугах потенциального парламентария, которая ведет активную деятельность в сфере образования и занимается благотворительностью. По словам Моди, вклад Мурти «огромен и вдохновляющ», цитирует премьера индийская редакция The Week.

Ранее стало известно, что британский премьер Риши Сунак накопил состояние, которое делает его богаче британского монарха Карла III. На осень 2022 года состояние четы Сунак оценивалось в 730 млн фунтов стерлингов (более $840 млн). Британский король лично располагает всего 370 млн фунтов.