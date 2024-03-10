Эммануэль Макрон назвал слухи о том, что его 70-летняя супруга Брижит родилась мужчиной, а позже сменила пол, «ложными и сфабрикованными». Об этом сообщает французский телеканал TF1.

Президент Франции публично ответил на слухи о смене пола своей супругой после завершения официальной части мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня в Париже.

«Самое худшее – это ложная информация», – заявил французский президент.

По его словам, общество не может жить достойно, пока в нем не будет равенства полов. При этом Макрон подчеркнул, что борьба за права феминисток «затрагивают всех».

Напомним, что слухи о смене пола женой президента Франции Брижит Макрон начали активно распространяться в Сети еще в 2021 году. В социальных сетях начали появляться посты о том, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной и до смены пола носила имя Жан-Мишель Тронье. При этом Тронье – девичья фамилия Брижит Макрон.