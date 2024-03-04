Пресс-служба Минобороны Германии выложила на сайте ведомства ссылку на платформу NextCloud с выступлением Бориса Писториуса после утечки аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров ВВС ФРГ об ударах по Крымскому мосту и защитила ее паролем «1234». Об этом рассказала газета Bild (сайт издания заблокирован в России).

Столь «надежный» пароль пресс-служба опубликовала в тексте статьи. Журналисты издания отмечают, что подобный подход видят впервые, ранее все материалы от Минобороны выкладывались безо всяких паролей.

Не исключено, пишут авторы публикации, что это весьма своеобразная шутка, связанная с утечкой записи в Сеть. Но как раз после связанного с ней скандала, подобный юмор выглядит неловко и неуместно.

Напомним, на опубликованной главредом RT аудиозаписи офицеры ВВС Германии обсуждали удары по Крымскому мосту, заявляя, что для разрушения сооружения будет мало «десять и даже двадцать боезарядов».