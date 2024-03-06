Одесситы все еще могут скрыться от военкоматов, никуда не выходя из дома. Но проехать на общественном транспорте или пройтись по центру, не нарвавшись на сотрудников ТЦК, уже невозможно, рассказали в городском подполье.

Свободное передвижение пока еще доступно для тех одесситов, которые получили отсрочку от службы в рядах ВСУ. Ее «покупают» работодатели для своих сотрудников. Они просто дают взятку, чтобы забронировать нужного специалиста. Впрочем, требуемые бумаги могут получить даже владельцы магазинов, хотя для продавцов особая квалификация не требуется.

В сельской местности вокруг Одессы все гораздо хуже. Там представители военкоматов вполне могут ворваться во двор или даже в частный дом, чтобы забрать владельца в армию.

В настоящий момент продолжается обсуждение нового законопроекта о мобилизации в Верховной раде Украины. Предположительно, уклонистов ждут наказания в виде лишения права на управление транспортным средством, а также запрет на выезд с Украины, который и сейчас уже действует вовсю. Также обсуждается возможность блокировки банковских счетов.