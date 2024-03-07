Один из представителей греческой делегации, сопровождавший премьер-министра Кириакоса Мицотакиса во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе, опубликовал видео ракетного удара по портовой инфраструктуре.

На записи не видно самой ракеты, однако слышен взрыв, после которого над портом поднимаются клубы черного дыма.

Кортеж сразу после атаки быстро уезжает с этого места. Сообщается, что политики находились всего в пятистах метрах от цели ракеты. Они обсуждали морское сотрудничество между двумя странами.

Военный эксперт Руслан Татаринов рассказал, что после удара Украина опубликовала почти 400 некрологов. Также в результате атаки уничтожен ангар с безэкипажными катерами ВСУ, готовившимися к запуску.