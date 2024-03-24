Телеграм-канал 112 опубликовал видеозапись, снятую пропавшей во время событий в «Крокус Сити Холле» семейной парой Олегом и Людмилой Сытниковыми. Супруги прислали видео за несколько минут до начала теракта в концертном зале своей дочери. На видеозаписи мужчина говорит, что они приехали в концертный зал заблаговременно и удивились, почему за 10 минут до начала концерта еще так мало людей в зале.

По словам дочери Олега и Людмилы, как только она узнала, что в «Крокус Сити Холл» произошел теракт, то попыталась связаться с родителями. Однако дозвониться к ним не получилось.

Дочь мужчины и женщины сообщила, что ее родители пропали без вести. Их нет ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Девушке остается лишь надеяться, что ее родители окажутся среди живых.

Ранее сообщалось, что семья ищет пропавшего без вести мужчину по имени Олег Шиховцев. Мужчина был в концертном зале вместе с женой и дочкой. Как только террористы начали стрелять, все начали бежать, а Олег, по словам родных, загораживал собой их. Мужчина получил ранение в спину и затерялся в толпе. Его жена и дочь смогли выбраться из здания, а что случилось с Олегом – им неизвестно. Его нет ни в списках погибших, ни пострадавших.