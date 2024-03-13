В населенных пунктах Раздоловка и Федоровка на Артемовском направлении по позициям ВСУ зафиксированы прилеты авиабомб ФАБ-500. Видео в своем телеграм-канале разместил военный эксперт Борис Рожин.

При этом один из боезарядов накрыл скорее всего склад с боеприпасами противника. На кадрах видно, как после взрыва авиабомбы происходит вторичная детонация, а в воздух поднимается густой черный дым.

Речь идет об авиабомбах ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции. Он дает возможность боеприпасам преодолевать большие расстояния и точно поражать цели с дистанции в 40-70 километром. Ранее стало известно, что российские инженеры планируют увеличить дальность полета планирующих бомб, что является плохой новостью для ВСУ.