Расчет беспилотного аппарата «Ланцет» 238-бригады ВС РФ уничтожил легкую полевую гаубицу M777. Видеозапись удара по американской артиллерийской установке опубликовал в Сети телеграм-канал Народной милиции ДНР.

Отмечается, что четко отработала разведка, обнаружившая гаубицу. Координаты были переданы расчету барражирующих боеприпасов, который тут же нанес удар по вражескому вооружению. «Ланцет» точно поразил цель, что подтвердили разведывательные подразделения.

Напомним, дроны-камикадзе «Ланцет» превратились в серьезную угрозу для ВСУ. Они поражают танки и БМП, на их счету уже два уничтоженных американских «Абрамса». Кроме того, барражирующие боеприпасы громят САУ, зенитно-ракетные комплексы, бронетранспортеры и другую бронетехнику противника.