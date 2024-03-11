Супруга британского принца Уэльского Кэтрин впервые за длительный период после перенесенной операции на брюшной полости дала о себе знать. В День матери, который в Британии отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, Кейт Миддлтон сфотографировалась вместе со своими детьми. Фото было опубликовано на официальной страничке принцессы в соцсети.

Принцесса Уэльская позировала, сидя на стуле. Старший сын, принц Джордж, стоял позади матери и обнимал ее. Справа и слева расположились принцесса Шарлотта и принц Луи, которых Кейт обняла. Дети и мать радостно улыбались на камеру.

«Спасибо вам за теплые пожелания и бесконечную поддержку на протяжении более чем двух месяцев. Поздравляю с Днем матери», – подписала снимок Кейт Миддлтон.

Отмечается, что этот снимок был сделан отцом семейства и наследником британской короны принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кэтрин перенесла плановую операцию на брюшной полости. Оперативное вмешательство было сделано в середине января. Отмечалось, что восстановление Кейт протекает не так быстро, как бы ей хотелось. Однако планируется, что принцесса приступит у своим обязанностям уже после Пасхи.