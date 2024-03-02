1 марта украинский беспилотник прилетел по жилому дому на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщается, что в нескольких квартирах начался пожар. Телеграм-канал Mash опубликовал видео взрыва.

На кадрах сложно разглядеть сам беспилотник, но зато отчетливо слышен сперва нарастающий, а затем начинающий затухать шум его двигателя. Сразу после этого раздается мощный взрыв.

Атака осуществлялась около 7 часов утра. Беспилотник угодил в дом №161 по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе. Взрывом повредило один из подъездов.

Экстренные службы оперативно прибыли на место и эвакуировали около 100 человек. По имеющимся на данный момент сведениям, пострадавших нет, пожары были быстро ликвидированы.