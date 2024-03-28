МЧС России обновило список погибших в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В списке, составленном по состоянию на 20:00 27 марта, числится 143 имени. Однако есть много погибших людей, чьи личности пока еще не были уставлены. Специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы, идентифицировать жертв теракта.

«Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», – сообщается на сайте МЧС России.

Согласно данным центра медицины катастроф, число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 360 человек.

22 марта около 20:00 по московскому времени в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, повлекший за собой огромное количество жертв. Несколько вооруженных мужчин в камуфляже ворвались в фойе здания и открыли огонь по всем присутствующим. Затем они вошли в зрительный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого террористы подожгли помещение. В результате возник масштабный пожар.