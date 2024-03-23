В Сети активно распространяются снимки и видеозапись задержания раненного подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие кадры были опубликованы рядом Телеграм-каналов.

Отмечается, что во время задержания, один из подозреваемых, 19-летний уроженец Таджикистана Мухаммадсобир Файзов получил ранение. Молодой человек был госпитализирован.

Известно, что предполагаемые террористы передвигались на белом автомобиле марки «Рено». Автомобиль был остановлен в Брянской области, неподалеку от украинской границы. Как рассказал журналистам депутат Госдумы Александр Хинштейн, сотрудники правоохранительных органов потребовали остановить автомобиль, но водитель проигнорировал это и попытался скрыться. Правоохранители начали преследовать машину, в ходе чего была открыта стрельба.

«Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый», – сообщил депутат.

На данный момент известно, что все четверо предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» были задержаны силовыми структурами.