Портал «Русское оружие» опубликовал видеозапись уничтожения вражеской реактивной системы залпового огня Vampire, которую ВСУ использовали для нанесения ударов по Донецку.

«Данная пусковая установка принимала непосредственное участие в нанесении массированных ракетно-артиллерийских ударов по жилой застройке Донецка», – рассказали авторы публикации.

Уничтожил украинскую РСЗО дрон-камикадзе «Ланцет». Его версия «Изделие 52» имеет дальность поражения целей в 40 километров точно так же, как и снаряды JROF-M HEF, используемые боевиками ВСУ.

На кадрах, сделанных разведывательным БПЛА, видно, как «Ланцет» пикирует на РСЗО, после чего раздается мощный взрыв. Неизвестно, находился ли в боевой машине экипаж, но если да, то выбраться он явно не успел.