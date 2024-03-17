Утром 16 марта ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду, причем он осознанно наносился в район детской площадки рядом с жилым домом. Тг-канал «Readovka» отметил, что атака попала на камеру видеонаблюдения, но некоторые эксперты в этом сомневаются. Они отмечают, что съемку вели с телефона на ходу, причем не исключено, что это был наводчик на городскую инфраструктуру.

Жертв при ударе удалось избежать только благодаря счастливой случайности. На площадке возле дома всегда большое количество детей и взрослых. Именно на это был расчет террористов ВСУ.

Но в момент удара на площадке не было никого, благодаря чему жертв удалось избежать.

На кадрах также видно, что после взрыва рядом с домом начался сильный пожар – вспыхнул припаркованный автомобиль.