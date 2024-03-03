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2 марта ВКС РФ нанесли удар по базе элитного спецназа в Глухове Сумской области. Изачально сообщалось имя только одного уничтоженного боевика ССО – 34-летнего Назара Соколовского из Тернопольской области. Однако сейчас появляются и другие фамилии.

Так, в результате удара был ликвидирован приписанных к Хмельницкому центру ССО Илья Пичоха. Он служил офицером разведывательной группы Сил специальных операций ВСУ.

Еще один представитель Западной Украины – Сергей Тришкалюк. Он долгое время был фанатом футбольного клуба «Тернополь», а также поклонником СС «Галичина», действующей во время Великой Отечественной войны. Тришкалюк внимательно изучал историю этого бандеровского подразделения и входит в число наиболее отпетых националистов на Украине.