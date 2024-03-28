Посольство Казахстана в Киеве настоятельно рекомендует своим гражданам уехать из Харьковской и Одесской областей на Украине.

В заявлении дипломатического ведомства говорится, что связано предупреждение с постоянно растущей напряженностью и отсутствием стабильности в плане безопасности, передает издание “Московский комсомолец”.

Ведомство также дало рекомендации по маршрутам для выезда на родину. Граждане Казахстана могут уехать с Украину в Молдавию либо Польшу, а затем сесть на самолет.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией крупномасштабного наступления. При этом ВСУ вряд ли смогу сдержать его из-за задержек западной помощи и отвлечения внимания мира на сектор Газа.