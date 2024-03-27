Террористические акты в иранском городе Кермане и Подмосковье были организованы по схожему сценарию. Причем посольство США предупредило заранее о подготовке терактов в Иране и России. Иранский посол в Турции Мохаммад Хасан Хабиболлахзаде призвал США раскрыть все имеющиеся у них данные о подготовке двух террористических актов. Заявление иранского дипломата публикует издание Aydınlık.

По словам посла, несколько месяцев назад в иранском городе Керман террористами было убито 89 человек. Схожий террористический акт недавно произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«В том теракте США заявили: “Мы знали об этом и были уведомлены”. Теперь они говорят то же самое в отношении России. Вопрос для нас заключается в следующем: откуда США знают о терактах заранее? … Это не простые события, тайна должна быть раскрыта», – заявил посол.

Напомним, что 8 марта посольство США выступило с заявлением, что располагает информацией о подготовке теракта в Москве, поэтому рекомендует не посещать публичные мероприятия с большим скоплением людей. 22 марта группа террористов расстреляла посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.