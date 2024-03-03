Один из крупнейших производителей кофе в мире Федеративная Демократическая Республика Эфиопия планирует увеличить прямой экспорт своих товаров в Российскую Федерацию посредством грузовых авиаперевозок. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил посол африканской республики в России Чам Угала Урят.

«Нужно, чтобы и кофе, и цветы напрямую приходили в Москву. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Если бизнесмены смогут договориться о технических аспектах. Мы, конечно, как власти будем стараться способствовать этому. Вы знаете, сейчас начинаются грузовые рейсы между Эфиопией и Россией. Тут нужно доверие между предпринимателями. Если мы сможем построить это доверие, тогда, конечно, мы сможем это сделать», – заявил посол.

По его словам, россияне очень любят пить кофе, поэтому данный рынок очень интересен для Эфиопии. В случае успешных переговоров между представителями бизнеса о прямых закупках кофе, «Эфиопские авиалинии» готовы увеличить объемы грузоперевозок.