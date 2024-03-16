Российский посол в Соединенных штатах А. Антонов заявил, что Вашингтон принимает участие в российско-украинском конфликте в качестве поставщика дальнобойного оружия. При этом еще недавно США поставляли киевскому режиму только стрелковое оружие.

Доказательством того, что Соединенные штаты участвуют в российско-украинском конфликте являются американские поставки «дальнобойного и смертоносного вооружения», сказал посол. Еще недавно Вашингтон поставлял ВСУ только легкое стрелковое оружие. Сегодня же в американские поставки для ВСУ включаются ракетные комплексы, которые наносят удары по русским городам и поселкам, приводит слова Антонова РИАН.

Ранее дипломат предупредил, что российские послы в США получают угрозы и звонки провокационного характера. Он также заявил о наличии информации о том, что Запад попытается организовать вблизи российских посольств за рубежом, где будут проходить выборы президента России, антироссийские акции.