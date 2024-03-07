В окружении Владимира Зеленского присутствует «крот», сливший маршрут передвижения украинского президента во время его визита в Одессу российским спецслужбам. Об этом в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Борислав Береза.

По его словам, круг лиц, осведомленный о точном маршруте украинского президента во время его посещения Одессы вместе с премьер-министром Греции, был очень ограничен. При этом взрыв прогремел в одном из ангаров в одесском порту, в окрестностях которого недавно был украинский президент.

«Вопрос о кроте снова актуален – в окружении Зеленского есть крот», – заявил Береза.

Бывший депутат Верховной рады Украины отметил, что ракетный удар в момент визита украинского президента должен был напугать Зеленского, а не устранить его физически.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, в результате ракетного удара по территории одесского порта был уничтожен ангар, где хранились морские безэкипажные катера.