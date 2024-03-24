Отправившаяся в Москву из Волгограда на концерт своей любимой группы «Пикник» 59-летняя Юлия Чечина пропала без вести после теракта в «Крокус Сити Холле». Имя женщины отсутствует, как в списках раненых, так и в списках погибших. Об этом сообщает в своем материале портал «Новости Волгограда».

Автор материала отмечает, что женщину пытается найти ее московская подруга Елена Рыбалко. По ее словам, она встретила свою подругу Юлию Чечину, с которой не виделась семь лет, на Павелецком вокзале и отвезла ее в «Крокус Сити Холл» на концерт, однако сама отправилась домой. За несколько минут до атаки террористов Юлия отправила Елене сообщение, однако потом на связь не выходила.

Пропавшую без вести Юлию Чечину заметили сразу на нескольких видеороликах с эвакуацией зрителей из концертного зала, которые участники трагических событий распространяли в социальных сетях. Однако имя Юлии Чечиной отсутствует, как в списках погибших, так и в списках раненных. Поэтому подруга Елена Рыбалко просит всех, кто что-либо знает о судьбе Юлии Чечиной сообщить ей.