После теракта в «Крокусе» водитель на белом «Рено», аналогичного тому, на котором сбежали террористы, сбил ребенка, спасшегося из концертного зала. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мать травмированного мальчика.

Женщина заверяет, что сына сбил именно тот автомобиль, который сейчас фигурирует во всех новостях. Речь идет о белом «Рено», на котором скрылись террористы. Ребенок выбежал из здания «Крокуса» и на него намеренно наехал автомобиль, считает женщина. Сын оказался в реанимации, но его состояние стабильное, сообщила она. У него сломана ключица и бедро, а также травма головы.

Женщина призналась, что это было ужасно. Они с сыном уже решили, что спаслись, как вдруг на огромной скорости мальчика сбила иномарка. Женщина уверена, что водитель намеренно ехал так, чтобы задеть ребенка. Она призналась, что очень рассчитывает на то, что террористов настигнет кара.