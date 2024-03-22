В подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги. Были зафиксированы удары по Днепровской ГЭС. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба украинской компании «Укргидроэнерго».

«К сожалению, есть попадания по территории самой большой гидро-электростанции Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. … На станции начался пожар. На месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики для ликвидации последствий ракетного обстрела. Угрозы прорыва дамбы ДнероГЭС нет. Ситуация на станции полностью контролируемая», – сообщает пресс-служба «Укргидроэнерго».

По данным украинских СМИ, движение автомобильного транспорта по плотине ДнепроГЭС было приостановлено. По предварительным данным, ракетным ударом был поражен машинный зал ДнепроГЭС. При этом министерство энергетики Украины назвало последнюю ракетную атаку со стороны ВС РФ «самым масштабным» ударом по украинской энергетике.

Мэр Харьков сообщил о практически полном отсутствии электроэнергии в городе из-за чего во многих районах начались проблемы с водоснабжением.