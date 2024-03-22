Харьков фактически в состоянии блэкаута, заявил мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что только после первой волны ракетной атаки местные жители слышали более 15 мощных взрывов.

ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова баллистическими ракетами, что привело к отключению электроэнергии почти по всему городу. Также отключились насосные станции, из-за чего исчезает водоснабжение.

Взрывы гремят и в других городах Украины. Так, в Хмельницком наблюдаются те же проблемы со светом, что и в Харькове, но там атака проводилась с использованием дронов-камикадзе «Герань-2». О множественных сильных взрывах сообщают также в Одессе.

В настоящий момент мониторинговые каналы пишут о приближении очередной волны. По всей Украине объявлена воздушная тревога.