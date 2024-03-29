Мать, отчим и младший брат 26-летней Ангелины Шалаевой погибли при теракте в «Крокусе». У девушки осталась лишь пятилетняя сестренка Василиса. Чтобы малышка не оказалась в детском доме, Геля оформила над ней опекунство.

Мать с отчимом и младшим братом Ангелины 22 марта вечером поехали в «Крокус» на концерт «Пикника», пишет RT. Геля с младшей сестренкой остались дома. Мать успела позвонить дочерям и сообщить о террористах, которые ворвались в «Крокус». Женщина сказала, что они выбрались из зала. И это были ее последние слова.

Геля призналась, что пересмотрела в Сети все видео с официальных ресурсов и снятые очевидцами в надежде получить информацию о родных. Маму и брата она нашла в списках погибших при теракте. Отчим значится в списках пропавших без вести. Ангелина призналась, что оформила опекунство над младшей сестрой, однако о гибели мамы и брата пока рассказать малышке не может. Не знает, какие слова подобрать, чтобы объяснить ребенку, что родителей и брата больше нет.