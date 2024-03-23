Посетитель «Крокус Сити Холла», сумевший обездвижить одного из террористов, тем самым спасти жизни несколько человек, рассказал журналистам телеканала «Россия 24», как ему это удалось.

Мужчина отметил, что во время начала стрельбы в концертном зале находился в бельэтаже. Сначала он заметил трех вооруженных мужчин. Затем он увидел четвертого, который вышел из-за перегородки после того, как хладнокровно расстрелял несколько зрителей. Когда террорист перезаряжал автомат, то мужчина понял, что должен что-то предпринять.

«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», – передал корреспондент телеканала слова героя.

Мужчина оббежал террориста, схватил левой рукой автомат и потянул оружие вниз, а правой рукой нанес боевику несколько ударов по голове. Затем он схватил его за шею и продолжил бить. В этот момент к нему подбежал еще один мужчина и помог нанести преступнику еще несколько ударов, в результате чего террорист отключился.

Своими храбрыми действиями мужчина помог выбежать из зоны опасности многим людям, находившимся в зале. Мужчина назвался Михаилом, но большей информации о себе не предоставил, чтобы уберечь своих близких от расправы со стороны подельников террористов.