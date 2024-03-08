Российская армия наносит точнейшие удары и атакует исключительно военные объекты, поэтому ее действия не представляют угрозу мирным украинцам. Страдают они от собственных сил ПВО, сказал офпред России при ООО Д. Полянский.

Полянский подчеркнул, что украинцы могли неоднократно убедиться: российская армия наносит удары исключительно по военным объектам. Жизням украинцев угрожает непрофессионализм расчетов ПВО, а также размещение украинскими военными оружия в жилых кварталах. Последнее нарушает нормы международного гумправа, напомнил офпред.

Полянский сказал, что «сбившаяся с курса» ракета украинских расчетов ПВО уничтожила одесский Спасо-Преображенский храм. От аналогичных «заблудившихся» снарядов и обломков перехваченных ракет страдали мирные жители Киева, Днепропетровска, Харькова, Одессы и других городов, сказал он.