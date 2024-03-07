Корреспонденты американского телеканала CNN выяснили у жителей Часова Яра, что они спокойно относятся к возможному приходу российских войск. Мало того, их с нетерпением ждут из-за поведения боевиков ВСУ.

Постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что CNN впервые показал столь правдивый репортаж. Жители города рассказали, что украинские военные прячутся в их домах и оттуда стреляют по российским войскам, чтобы вызвать огонь артиллерии, а также отбирают воду и еду.

Также из-за украинских военных, провоцирующих атаки ВС РФ, в Часовом Яре давно нет электричества. За водой тоже надо ходить далеко, причем ее часто забирают боевики ВСУ.