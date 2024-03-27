Граждане Польши начали активно покупать недвижимость в Испании и других странах ЕС из-за страха втягивания их страны в военный конфликт и начала боевых действий на родине. Об этом в своем материале сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Согласно статистике, количество граждан Польши, приобретающих недвижимость в Испании, увеличилось в три раза по сравнению с показателями прошлого года. Подобные настроения в польском обществе обострились из-за страха начала полномасштабного военного конфликта между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией.

Поэтому многие жители Польши начали приобретать недвижимость в странах ЕС, расположенных на Западе. Таким образом, поляки пытаются сохранить накопленные сбережения, а также подготовить место для возможной эвакуации в случае начала активных боевых действий на родине.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападать на страны НАТО. Однако в Кремле отметили, что оставляют за собой право на военный ответ в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса.