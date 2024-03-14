Восьмиклассникам, с которыми 11-летняя школьница из Первоуральска занялась групповым сексом, грозит обвинение в изнасиловании. Кроме того, стало известно, что их было не двое, а трое, рассказал Telegram-канал Mash.

Напомним, девочка пригласила парней к себе домой и сама предложила заняться с ней групповым сексом. Они не стали отказываться и даже сняли процесс на видео. Мама школьницы, найдя кадры на телефоне дочери, связалась с полицией.

По обновленной информации следствия, к компании присоединился еще и третий восьмиклассник. Сейчас все молодые люди обвиняются в изнасиловании и могут оказаться в местах не столь отдаленных на срок до 6 лет. Следственный комитет Первоуральска уже возбудил в отношении парней уголовное дело.