Польша сообщила, что одна из русских ракет на 39 секунд «залетела» на польскую территорию, а затем «ушла» на Львов. Нежелание польских расчетов ПВО сбивать русскую ракету вызвало у украинцев негодование.

Польская сторона спокойно отреагировала на русскую ракету, которая, по их словам, находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, а затем сменила траекторию и «ушла» на Львов. Однако украинские источники гневно пишут не только о России, которая отправила на Львов ракету, но и о Польше, которая не попыталась эту ракету сбить. Украинцы уверены, что польские ПВО должны перехватывать русские ракеты. «Эти сволочи нас предали», – пишут украинцы в соцсетях.

Спикер польского Сейма Ш. Головня сказал, что подобные инциденты «были и будут происходить». Такое спокойствие говорит лишь об одном – поляки не будут тратить усилия для защиты Украины, расходуя деньги и ракеты для перехвата, если реальной угрозы для Польши нет. Головня объяснил бездействие. Он заявил, что при перехвате ракетные обломки «упадут куда угодно». Военные не стали сбивать русскую ракету, чтобы не провоцировать неконтролируемое падение ее обломков, подытожил он.