Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего интервью для испанского издания EL Pais высказался о положении ВСУ на фронте. По словам польского премьера, сейчас Киев находится в более плачевном положении, нежели в минувшем году. Туск также предположил, что украинский конфликт может затянуться надолго.

«О боевых действиях на территории Украины, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе», – заявил Туск изданию.

Как отметил глава польского правительства, хоть положение ВСУ сегодня сложнее, чем в год назад, но все же оно лучше, чем в феврале 2022 года, когда российская армия была на подступах у Киева.

Напомним, что специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Основная цель СВО – защита мирного населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду со стороны киевского режима. Путин подчеркнул, что СВО является вынужденной мерой, так как РФ «не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».