Украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев на берегу реки Днепр. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Херсонский вестник».

Кадры с жестокой расправой украинских военнослужащих над своими сослуживцами удалось снять польскому наемнику, который почему-то решил назвать себя волонтером. Сообщается, что инцидент произошел на правом берегу Днепра, когда украинские военнослужащие готовились к отправке на левый берег.

«Видеозапись, как пишут украинские Телеграм-каналы передал волонтер из Польши! Волонтер? Интересно какой волонтер будет находиться практически у кромки реки на правом берегу?», – пишут авторы Телеграм-канала «Херсонский вестник».

Напомним, что в Херсонской области линия боевого соприкосновения проходит по реке Днепр, поэтому находится на его берегах крайне опасно ввиду высокой активности дронов и артиллерии, как со стороны ВСУ, так и ВС РФ.