Зеленский сам виноват в том, что происходит с его армией, заявил экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак. Он раскритиковал украинского президента за бесконечные крики о помощи.

Владимир Зеленский не захотел бороться с коррупцией среди своих подчиненных, которые разворовали все, что только можно. И именно из-за этого украинская армия столкнулась с дефицитом не только боеприпасов, но и пищи, уверен Скшипчак.

Украина сделала свой выбор и сейчас она быстро движется к поражению. Зеленский же продолжает кричать: «Дайте! Дайте» и обвинять во всех своих бедах Запад.