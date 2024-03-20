Причиной падения стратегического американского беспилотника MQ9 Reaper в Польше не является отказ GPS. Такое заявление сделал дивизионный генерал Иренеуш Новак, занимающий пост инспектора ВВС страны.

Он рассказал, что беспилотник поднялся в небо в Румынии и совершал учебный полет на аэродром в Милославце. В 20:00 мск румынский оператор потерял связь с беспилотником. Попытки восстановить ее ни к чем не привели, поэтому пришлось совершать аварийную посадку.

Новак рассказал, что дрон посадили в специальной зоне аэродрома, которая не заселена людьми. По его словам, подобные территории выделены специально для аварийной посадки и имеются неподалеку от всех аэродромов в Польше. Также он добавил, что расследование причин выхода БПЛА из строя возьмут на себя Соединенные Штаты, так как MQ9 принадлежит их ВВС.