Потери личного состава Вооруженных сил Украины на фронте составляют не десятки и сотни тысяч, как заявляют некоторые политики, а миллионы. Об этом в эфире польского телеканала Polsat заявил экс-начальник Генштаба ВС Польши Раймонд Анджейчак.

По словам польского генерала, украинской армии в настоящий момент не хватает около десяти миллионов человек, чтобы на равных противостоять Вооруженным силам Российской Федерации на всей протяженности фронта. При этом боевые потери украинской армии на фронте, по его мнению, необходимо исчислять не сотнями тысяч, а миллионами.

«В этой стране нет ресурсов, воевать некому», – заявил Анджейчак.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский в феврале озвучил количество потерять в украинской армии за два года конфликта. По его словам, потери ВС Украины составили всего 31 тысячу человек. При этом озвученная Зеленским цифра значительно ниже прошлогодних оценок американских чиновников.