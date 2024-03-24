Польские СМИ сообщили, что ракета, выпущенная ВКС РФ якобы 39 секунд летела в воздушном пространстве страны. Российское Минобороны не подтверждает эти сведения.

Яцек Горышевский, представляющий оперативное командование ВС Польши, заявил, что команды на уничтожение ракеты, не поступало. Она не входила в зону действия систем противовоздушной обороны и очень быстро покинула польское воздушное пространство.

Также Горышевский заявил, что ракета не падала на польской территории, поэтому тратить время на ее поиски нет никакого смысла. Она летела со скоростью 800 километров в час на высоте около 400 метров и скорее всего ушла на Западную Украину.

Напомним, ВКС РФ атаковали военные аэродромы в Стрые и Староконстантинове, а также в Мартыновке Николаевской области. В результате было уничтожено 2 фронтовых бомбардировщика Су-24, обстреливавших ночью Крым.