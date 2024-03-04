Польская самоходная артиллерийская установка AHS Krab была замечена российскими разведчиками на позиции ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка, находящейся к югу от Артемовска (Бахмута). После обнаружения, ВС РФ атаковали боевую машину противника с помощью высокоточного боеприпаса.

Как сообщают авторы Телеграм-канала «Степной ветер», польская самоходка была уничтожена российской управляемой ракетой, которую журналистам не удалось опознать. Кроме того, авторы публикации отмечают, что ракета имела «хитрую траекторию».

По информации официального Телеграм-канала Центра анализа стратегий и технологий, вероятно, это была управляемая ракета класса NLOS. Она была запущена вне зоны прямой видимости. Предполагается, что российскими бойцами была использована легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305». Перед попаданием в польскую установку AHS Krab ракета идет по необычной траектории, а затем врезается в цель, вызывая взрыв боекомплекта.