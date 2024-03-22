Польские власти начали эвакуацию французских наемников, получивших ранения в ходе удара ВКС РФ по Харькову 20 марта. Как сообщил ряд Телеграм-каналов, российские ракеты достигли своих целей и поразили базу размещения иностранных наемников ВСУ. Это подтверждается вылетом санитарного польского самолета С-130.

Борт вылетел из Жешува, а посадку совершил на 33-й базе транспортной авиации в Повидзе. Как отметили эксперты, вылет медицинского самолета С-130 является достаточно редким с главной базы. Поэтому есть все основания полагать, что на борту находятся раненные иностранные офицеры.

Ранее координатором подполья Сергеем Лебедевым сообщалось, что удар российских ВКС, нанесенный по бронетанковому заводу в Харькове, был достаточно продуктивным. Там располагалась база размещения иностранных специалистов Главного управления разведки. Именно они занимались координацией действий по атакам на Белгородскую область.