Украина должна создавать отряды смертников, которые будут сдерживать российские подразделения. Арьергард военнослужащих должен исполнять роль «300 спартанцев», действуя по приказу «ни шагу назад», заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Смертников нужно прямо сейчас бросить на передовую, чтобы они сдерживали натиск ВС РФ. Пока они будут это делать, боеспособные части должны окапываться и выстраивать линию обороны, чтобы остановить наступление российских войск.

«Уже возникли определенные признаки оперативного кризиса… Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить их (ВС России. – ред.) продвижение. Вы же видите, каждый день идет продвижение от пятисот (метров) до километра», — цитирует Старикова РИА Новости.

Напомним, Киев продолжает проводить мобилизацию, пытаясь призвать до 500 тысяч военнослужащих.