Несмотря на поставки западных систем вооружения ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины остается очень напряженной. Об этом в беседе с корреспондентом швейцарской телерадиокомпании SRF заявил военный эксперт и экс-полковник бундесвера Вольфганг Рихтер.

По его словам, западные лидеры не смогли вовремя осознать, что соотношение ресурсов в противостоянии Украины и России явно не на стороне киевского режима. При этом задержки с поставками вооружений для украинской армии со стороны Соединенных Штатов усугубляют сложившуюся ситуацию. Поскольку неизвестно, способны ли страны ЕС восполнить образовавшийся проблем в боеприпасах и вооружениях.

«Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии – поставок оружия на Украину и антироссийских санкций», – заявил Рихтер.

По его словам, украинская армия на фоне нехватки вооружений может потерять еще несколько населенных пунктов по примеру бегства из Авдеевки.