Крылатые ракеты Taurus, которые Киеву все еще может поставить Германия, он использует только для терактов и диверсий. Ни для каких других целей эти боезаряды не нужны, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что отправка на Украину этих ракет не поможет ВСУ переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому Киев просто будет бить ними по приграничным регионам РФ, причем по мирному населению.

Помочь могут исключительно большие партии ракет – до 500-600. Но если смотреть на пример с ATACMS, ограниченной дальности, можно предположить, что Киев получит не более 10-12 боезарядов. Они ничего не решат и не изменят для ВСУ.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что не хочет втягивать страну в боевые действия отправкой ракет. Однако его позицию не поддерживают в парламенте.